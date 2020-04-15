15.04.2020
В Бурятии общее число заразившихся COVID-19 выросло до 100

В Бурятии общее число заразившихся COVID-19 выросло до 100

Накануне в больнице скончалась 86-летняя пациентка, находившаяся на ИВЛ  

В Бурятии на 15 апреля зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 92.

Из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 75 человек.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2213 человек, все лабораторно обследованы.

В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 103 человека. С новой коронавирусной инфекцией -  75 больных. В том числе  на госпитализации 15 детей с COVID-19,  состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией –   36 человек, из них старше 65 лет – девять  человек. В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.  Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Во всех лабораториях на 14 апреля  исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом –  14754  человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.  

Фото: pixabay.com
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