В Бурятии общее число заразившихся COVID-19 выросло до 100

Накануне в больнице скончалась 86-летняя пациентка, находившаяся на ИВЛ



В Бурятии на 15 апреля зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 92.



Из них 23 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 75 человек.



На сегодня круг контактных лиц составляет 2213 человек, все лабораторно обследованы.



В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 103 человека. С новой коронавирусной инфекцией - 75 больных. В том числе на госпитализации 15 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 36 человек, из них старше 65 лет – девять человек. В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов, один больной - на аппарате ИВЛ.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



Во всех лабораториях на 14 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом – 14754 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

