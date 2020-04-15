15.04.2020
В Бурятии задержали дедушку с сувенирными купюрами

В Бурятии задержали дедушку с сувенирными купюрами

Якобы банкноты «Банка приколов» хотел внести свой счет 73-летний пенсионер    

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, который попытался пополнить свой расчетный счет сувенирными купюрами с надписью «Банк приколов», сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В одном из кредитно-финансовых учреждений поселка Селенгинск Кабанского района сработала кнопка экстренного вызова. По сигналу незамедлительно на объект выехала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.  Прибывшим правоохранителям сотрудники учреждения объяснили, что в кассе гражданин пытается внести на счет сувенирные купюры с надписью «Банк приколов», на сумму 3900 евро. Осуществить задуманное ему не удалось благодаря бдительности кассира, которая и нажала тревожную кнопку.

Задержанного 73-летнего  жителя Кабанского района доставили в отдел полиции для принятия правового решения.  Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по факту произошедшего.

Фото: Росгвардия
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