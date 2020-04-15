В Бурятии с виновника лесного пожара взыскали более 100 тысяч рублей

Мужчина развел костер, от которого загорелась лесная подстилка





В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя села Тамир Кяхтинского района средства, затраченные на тушение пожара в лесу.

Как сообщили в УФССП Бурятии, молодой человек в пожароопасный период развел костер в лесу, чтобы приготовить еду. Но из-за неосторожного обращения допустил возгорание сухой травы. Огонь очень быстро распространился на 0,5 гектара лесного массива. Для его тушения было задействовано 22 человека: личный состав пожарной службы и работники лесхоза. Кроме этого, привлекались 3 единицы спецтехники. Пожару присвоили 4-й класс пожарной опасности.По специальной методике оценки потерь от пожаров специалисты определили стоимость средств, затраченных на тушение. Сумма составила 108 тысяч рублей. По иску прокурора района эта деньги взыскали с мужчины в пользу Республиканского агентства лесного хозяйства.На сегодняшний день с виновника пожара взыскана вся причитающаяся сумма, а также сумма исполнительского сбора.Фото: pixabay.com