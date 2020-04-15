В Забайкалье вдвое выросло число зараженных COVID-19

Коронавирусом заболели 28 человек, половина из которых приехали из других стран и регионов РФ



В Забайкалье за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом удвоилось и составило 28 человек. В одном случае мужчина вылечен и выписан в феврале. Забайкальцев под подозрением нет, в одном случае подозрение не подтвердилось. Об этом сегодня сообщает официальный краевой портал со ссылкой на оперативный региональный штаб по коронавирусу.



Сейчас в медучреждениях края находятся два ребенка и 25 взрослых, семь человек средней тяжести, у четырех из них диагностирована легочная пневмония. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском районах.



Установлено, что из числа заболевших 14 человек прибыли из стран и регионов РФ, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, еще 14 находились в контакте с ними.



«Ситуация остается управляемой», - уточнили в оперативном штабе. Однако в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже больше тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.



Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.



УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других регионов России. Данные передаются местным властям.



Фото: 75.ru

