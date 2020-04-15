15.04.2020
Улан-Удэнский ЛВРЗ перечислил 3 млн рублей медикам

Улан-Удэнский ЛВРЗ перечислил 3 млн рублей медикам

Средства направлены региональной общественной организации «Медицинская палата Бурятии»

Улан-Удэнский ЛВРЗ перечислил 3 млн рублей региональной общественной организации «Медицинская палата Бурятии», сообщили в пресс-службе предприятия.

Средства будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты – защитных костюмов, медицинских масок и средств личной гигиены, а также - дополнительного питания для медиков Республиканской клинической инфекционной больницы, работающих в условиях изоляции.

В Бурятии многие представители бизнес-сообщества оказывают материальную помощь медицинским организациям, ведущим  борьбу с новой коронавирусной инфекциейCOVID-19. Управляющей компанией ООО «ЛокоТех», в которую входит Улан-Удэнский ЛВРЗ,  принято решение поддержать эту благотворительную акцию.

Медицинская палата Бурятии выразила благодарность руководству ООО «ЛокоТех» и Улан-Удэнскому ЛВРЗ за оказанную спонсорскую помощь, которая помогла оперативно решить ряд сложных вопросов по борьбе с тяжелой инфекцией в условиях  сложившейся нестандартной ситуации.

Фото: ЛВРЗ

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