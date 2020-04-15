В Бурятии диагноз «коронавирус» станут ставить быстрее

Полученные в республике анализы больше не будут перепроверять в других регионах





Медики Бурятии больше не будут отправлять положительные анализы на коронавирус на подтверждение в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутске. Теперь для официального признания человека больным коронавирусной инфекцией достаточно будет, если тест даст положительный результат в лаборатории в Улан-Удэ.

Таким образом, из статистики заболеваемости исчезнут люди с подозрением на коронавирусную инфекцию.- Федеральному центру необходимо было убедиться, что в регионах исследования проводятся верно. Для этого нужно было время, чтобы собрать необходимую статистику подтверждения. То есть, это было своего рода перепроверка наших анализов научно-исследовательским институтом. Теперь этого больше не требуется, - пояснили в Роспотребнадзоре Бурятии.Фото: pixabay.com