В Улан-Удэ поступила партия медицинской одежды

Каждый из 300 комплектов включает респиратор, защитный одноразовый костюм, перчатки и лицевой экран



Министерство здравоохранения Бурятии получило сегодня 300 комплектов медицинской одежды, каждый из которых включает в себя респиратор, защитный одноразовый костюм, перчатки и лицевой экран, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Перчатки, костюмы и респираторы будут распределены минздравом в зависимости от текущих потребностей медицинских организаций.



Напомним, что в целом увеличено финансирование на оснащение медицинских организаций из федерального и республиканского бюджетов. Это государственная поддержка резервного фонда правительства Российской Федерации, из которого на переоснащение медицинских организаций выделено 128 млн рублей.



Из средств республиканского бюджета на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выделен 271 млн рублей для нужд медицинских организаций. Средства направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.



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