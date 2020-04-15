Монгольские студенты, следовавшие через Бурятию, везли COVID-19

Тринадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Монголии. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу на пресс-конференции для СМИ, сообщает МОНЦАМЭ.
По его словам, тест на наличие коронавируса у 13 прибывших монгольских студентов из России дал положительный результат.
«Вчера после полудня еще один пациент выписан из НИЦИЗ, после выздоровления от коронавируса. По состоянию на вчерашний вечер, было протестировано 502 человека. Тестирование также прошли 17 человек, которые изолированы в НИЦИЗ, 149 граждан Монголии, эвакуированных из России, и 49 граждан, изолированных в больнице аймака Дархан-Уул. Из них коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 человек. Все больные с подтвержденным диагнозом «коронавирус» сейчас изолированы: их перевели в отдельные палаты и в настоящий момент их лечение уже началось. Таким образом, в НИЦИЗ на лечении находятся 25 больных коронавирусом», - сообщил Д.Нямхуу и добавил, что 13 больных с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции являются студентами в возрасте от 19 до 23 лет.
По данным минздрава страны на 14 апреля 2020 года, в Монголии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели пять человек. Два из пяти выздоровевших пациентов перешли к режиму домашней самоизоляции. Все случаи заболевания коронавирусной инфекцией в стране – завозные.
Как сообщал «Номер один»
, основной путь эвакуации 126 монгольских студентов из Москвы пролегал через Улан-Удэ. В столицу Бурятии их доставили внутренним спецрейсом авиакомпании SmartAvia 11 апреля. Далее учащихся столичных вузов в международном аэропорту Улан-Удэ «Байкал» встречали автобусы и машины сопровождения, выделенные министерствами культуры, спорта и молодежной политики, туризма Бурятии. На этих автобусах студенты добрались до Кяхты и через международный автомобильный пункт пропуска «Кяхта» перешли границу. Правительство Бурятии оказало содействие в транзите студентов по просьбе Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ.
Фото:egov-buryatia.ru/minturizm
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