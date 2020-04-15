В Улан-Удэ завершают реконструкцию Национальной библиотеки Бурятии

В Улан-Удэ строители приступили к третьему заключительному этапу комплексной реконструкции Национальной библиотеки Бурятии, сообщили в минстрое республики. Ведутся демонтажные работы внутри существующего здания - частичная перепланировка и усиление конструкций, демонтаж лифтовой шахты, лестничной клетки, навеса входного узла и кровли.
«На реконструкцию главной библиотеки республики направлены средства из федерального и регионального бюджетов в размере более 595 млн рублей», - отмечает министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.
В планах строительно-монтажных работ до конца третьего квартала 2021 года предусмотрены строительство четвертого этажа с размещением читальных залов, реконструкция фасадов существующего здания.
Как сообщал «Номер один»
, реконструкция и строительство здания Национальной библиотеки начались в 2011 году. Проект был утвержден в 2009 году. Согласно проекту, общая площадь застройки составляет 3,2 тыс кв метров. Здание разделено на пять блоков, четыре из которых – новое строительство, один – реконструкция существующего трехэтажного блока.
Новая библиотека будет оснащена новейшим и современным оборудованием, просторные и удобные залы займут абонемент Национальной библиотеки, Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности, зал периодических изданий, выставочный зал и другие. Библиотека будет располагать новейшим интернет-центром, учебным компьютерным центром и лингафонным кабинетом. Немаловажным в инфраструктуре библиотеки будет наличие литературно-музыкальной гостиной, мультимедиазала и кафе для читателей. И это далеко не все, что готовится для жителей и гостей Бурятии.
Интересным и новым для Национальной библиотеки Бурятии станут открытая и закрытая обзорные площадки на крыше шестиэтажного здания, с которых откроется красивый вид на центральную историческую часть города. У библиотеки появится свой уютный дворик: сохранен и отреставрирован объект культурного наследия – усадьба купца Молчанова, в которой планируется проведение творческих встреч писателей и читателей.
Всего в реконструкцию Национальной библиотеки Бурятии будет вложено более 1 млрд. рублей, 930 млн из них выделяет федеральный бюджет в рамках целевой программы «Культура России» 2012-2018 годов. Реконструкция Национальной библиотеки Бурятии позволит возвести шестиэтажный пристрой к существующему зданию, построенному более 45 лет назад, создать подземное книгохранилище, смонтировать современные системы информатизации, программный комплекс для сканирования книг и другое современное оснащение.
Национальная библиотека Бурятии
- одно из крупнейших книгохранилищ Забайкалья. Она была создана в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (старое название Улан-Удэ). За более чем 135-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе - памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.
Фото: egov-buryatia.ru
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