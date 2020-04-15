Коронавирус упростил оформление полиса ОСАГО

Диагностическую карту можно представить не позднее 30 дней после снятия ограничительных мер в регионе



С учетом эпидемиологической ситуации Банк России рекомендовал автолюбителям приобретать полис ОСАГО онлайн на сайте страховщика. Если по какой-то причине у клиента нет возможности воспользоваться интернетом, то для заключения договора можно обратиться в дежурные офисы страховых компаний.



Информация о режиме работы отделений размещена на сайтах страховых компаний, сообщили в республиканском отделении Сибирского Главного управления Банка России.



Регулятор рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО даже в тех случаях, когда в наличии нет диагностических карт, но с условием их последующего предоставления страховщику не позднее 30 дней после снятия ограничительных мер в регионе. Таким образом, в течение месяца после отмены режима самоизоляции автовладельцу надо будет пройти техосмотр.



В отличие от страховки, которую можно оформить онлайн, провести диагностику автомобиля дистанционно не получится. Именно поэтому Банк России временно разрешил две эти процедуры разграничить во времени. Теперь водители с истекающим полисом ОСАГО, которым приходится садиться за руль в период самоизоляции, могут легально и в короткие сроки закрыть вопрос с «автогражданкой».



«Окончательное решение как работать - по упрощенному режиму или обычному - принимают сами страховые организации. Те компании, которые воспользуются рекомендациями Банка России, смогут оформлять своим клиентам ОСАГО до снятия ограничительных мер. Автовладельцу нужно обратиться в свою страховую компанию и узнать, оформляет ли она полис ОСАГО без техосмотра. Если - да, то после покупки полиса автовладелец обязан донести диагностическую карту, как это установлено законом. На это у него будет 30 дней после отмены ограничений – вполне достаточный срок для того, чтобы проверить состояние автомобиля и предоставить документ страховщику», – объяснила Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.



Напомним, в обычное время перед заключением договора автогражданской ответственности страховщик обязан проверить по информационной базе РСА, прошел ли автомобиль техосмотр. На машины без актуальной диагностической карты полисы ОСАГО не выписывают.



Фото: «Номер один»









