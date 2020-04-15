В Улан-Удэ полицейские пресекли распространение 1 кг «синтетики»

Задержанные наркоторговки делали «закладки» в одном из пригородных ДНТ, им грозит пожизненное заключение





В Улан-Удэ сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии пресекли сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе министерства.

Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.









В марте в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из ДНТ Железнодорожного района столицы Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали неработающих женщин 43 и 28 лет. В момент задержания у злоумышленниц изъят синтетический наркотик «скорость» весом более 14 гр. Кроме того, в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружено более 22 гр наркотического средства, приготовленного для дальнейшего сбыта.Также на территории ДНТ были обнаружены 14 тайников, в которых находились наркотики весом шесть граммов.По месту жительства одной из подозреваемых полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более одного килограмма.Всего полицейскими изъято более 1063 граммов наркотических средств.Задержанные пояснили, что наркотики они планировали сбывать бесконтактным способом на территории Улан-Удэ и пригородных районов.Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются иные участников группы наркосбытчиков и каналыв поставки наркотического средства в регион.Фото и видео: МВД по Бурятии