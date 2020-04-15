Бурятия попала в пятерку регионов по незаконным рубкам леса

Больше всего черных лесорубов в Сибири





Четвертое место по количеству незаконно вырубленного леса заняла Бурятия в соответствующем рейтинге Рослесхоза. Данные опубликованы на сайте ведомства. По данным Рослесхоза, более 70 тысяч кубометров незаконно вырубленного леса выявили в Бурятии за 2019 год. Больше только в Красноярском крае (около 115 тысяч кубометров), Иркутской области (441 тысяча кубометров) и Забайкалье – 102 тысячи.

Рейтинг регионов подготовлен на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок, уточняется на сайте.





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