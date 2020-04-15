В Бурятии назвали суммы доплат медикам за борьбу с коронавирусом

14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление правительства об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.
Выплаты будут начисляться с 26 марта – даты первого зарегистрированного в Бурятии случая новой коронавирусной инфекции - и продолжатся до снятия режима «повышенная готовность».
Согласно документу, размер выплат врачам, в том числе врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, составит 25 256 рублей.
Среднему медицинскому персоналу, в том числе специалистам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, будут доплачивать 12 628 рублей.
Младший медицинский персонал скорой медицинской помощи, а также иной персонал, обеспечивающий условия для оказания медпомощи в стационарных условиях (уборщики, повара, кухонные работники, слесари, электрики и др.), а также водители скорой получат по 6314 рублей.
Конкретный перечень наименований подразделений и должностей работников, которые получат выплаты, будет определяться локальным актом медицинской организации, согласованным с Минздравом Бурятии.
На стимулирующие выплаты будут начисляться районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Контроль за исполнением постановления возложен на зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова.
Напомним, дополнительные выплаты медикам за борьбу с коронавирусом глава Бурятии анонсировал
30 марта в ходе общения с врачами Инфекционной больницы и пульмонологического отделения Республиканской больницы на улице Солнечной.
Фото: Минздрав Бурятии
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