В Бурятии назвали суммы доплат медикам за борьбу с коронавирусом

Они составят от 6 до 25 тысяч рублей



14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление правительства об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

Выплаты будут начисляться с 26 марта – даты первого зарегистрированного в Бурятии случая новой коронавирусной инфекции - и продолжатся до снятия режима «повышенная готовность».



Согласно документу, размер выплат врачам, в том числе врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, составит 25 256 рублей.



Среднему медицинскому персоналу, в том числе специалистам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, будут доплачивать 12 628 рублей.



Младший медицинский персонал скорой медицинской помощи, а также иной персонал, обеспечивающий условия для оказания медпомощи в стационарных условиях (уборщики, повара, кухонные работники, слесари, электрики и др.), а также водители скорой получат по 6314 рублей.



Конкретный перечень наименований подразделений и должностей работников, которые получат выплаты, будет определяться локальным актом медицинской организации, согласованным с Минздравом Бурятии.



На стимулирующие выплаты будут начисляться районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.



Контроль за исполнением постановления возложен на зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова.



Напомним, дополнительные выплаты медикам за борьбу с коронавирусом



Фото: Минздрав Бурятии Выплаты будут начисляться с 26 марта – даты первого зарегистрированного в Бурятии случая новой коронавирусной инфекции - и продолжатся до снятия режима «повышенная готовность».Согласно документу, размер выплат врачам, в том числе врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, составит 25 256 рублей.Среднему медицинскому персоналу, в том числе специалистам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19, будут доплачивать 12 628 рублей.Младший медицинский персонал скорой медицинской помощи, а также иной персонал, обеспечивающий условия для оказания медпомощи в стационарных условиях (уборщики, повара, кухонные работники, слесари, электрики и др.), а также водители скорой получат по 6314 рублей.Конкретный перечень наименований подразделений и должностей работников, которые получат выплаты, будет определяться локальным актом медицинской организации, согласованным с Минздравом Бурятии.На стимулирующие выплаты будут начисляться районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.Контроль за исполнением постановления возложен на зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова.Напомним, дополнительные выплаты медикам за борьбу с коронавирусом глава Бурятии анонсировал 30 марта в ходе общения с врачами Инфекционной больницы и пульмонологического отделения Республиканской больницы на улице Солнечной.Фото: Минздрав Бурятии