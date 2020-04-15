Мэр Улан-Удэ проверил, как выдают сухпайки детям-льготникам

До 30 апреля продуктовые наборы получат 13889 учащихся





15 апреля в Улан-Удэ Городской комбинат школьного питания начал выдачу продуктовых наборов льготным категориям школьников. Первыми получателями сухих пайков стали школы отдаленных микрорайонов. Сегодня наборы получали родители учеников школы №54 в поселке Исток. Мэр города Игорь Шутенков побывал в школе и проверил, как отлажен процесс выдачи продуктовых наборов.

- По плану мы должны были начать выдачу продуктовых наборов завтра, но так как наш комбинат школьного питания ударно поработал, мы смогли сформировать пайки досрочно и приняли решение выдавать их уже сегодня. Вчера комбинат организовал доставку в школы №54 и №44, и родители с сегодняшнего утра начали получать продуктовые наборы, - сообщил Игорь Шутенков.





- Сам момент формирования этих пайков проходил в комбинате школьного питания, где все сотрудники полностью соблюдали санитарно-эпидемиологический режим в масках, перчатках, и выдача проходит под контролем классного руководителя точно так же. Одновременно мы проверяем температуру у родителей, и в случае выявления повышенной даем рекомендацию пройти медицинскую проверку, - отметил мэр.





В школе №54 обучается 1734 ребенка, из них 700 детей входят в категорию детей, получающих бесплатное горячее питание. Это самое большое количество льготников по городу, которые приходятся на одну школу.- Из этого количества 620 детишек находятся в многодетных семьях, 2 семьи по 6 человек. Это семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и малообеспеченные. Каждый ребенок, обучающийся в школе и получавший ранее горячее питание, получит продуктовый набор, - подчеркнул мэр.Учитывая, что в течение часа обслуживают не более 20 родителей, выдача здесь запланирована на два дня. Третий день, 17 апреля, определен как резервный для родителей, не подошедших к назначенному времени по уважительным причинам.Ознакомиться с графиком получения своих продуктовых наборов родители могут у классных руководителей. До 30 апреля продуктовые наборы получат 13889 учащихся городских школ.- Продукты стараемся покупать оптом, и плюс приобретаем по возможности у наших местных производителей. Если режим самоизоляции продлится, то мы продлим пайки и на май. И точно так же будем выдавать их через школы, - заключил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ