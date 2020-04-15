В Улан-Удэ начинают ремонт дорог

К работам приступили на улицах Дарханская, Шаляпина и Революции 1905 г





В столице Бурятии начались дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К реконструкции приступили на улицах Дарханская, Шаляпина и Революции 1905 г.

В этом году выполнение работ по ремонту дорог запланировано на 28 участках во всех районах города на сумму 700 млн рублей. Это в два раза больше, чем объём 2019 года.Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 30,5 км, а площадь отремонтированного покрытия – более 278 тыс. кв. м. Срок окончания дорожных работ предусмотрен 1 сентября 2020 года.В настоящее время по всем объектам заключены контракты, за исключением ул. Н. Петрова, поскольку данный объект был поставлен в план ремонта за счет сэкономленных по итогам торгов средств. Эту дорогу «законтрактуют» в мае.«В связи с указом главы Бурятии к работе в период действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, были допущены дорожные организации с условием соблюдения ряда требований. В настоящее время подрядчики зарегистрированы на Интернет-портале «Работающая Бурятия» и ведут подготовительные работы», сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ