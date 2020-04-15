В Бурятии принимают заявления на выплату 5 тыс рублей детям

Эта сумма полагается детям в возрасте до трех лет в семьях, имеющих право на маткапитал



В Бурятии начался прием заявлений на выплату 5 тыс рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Заявление можно подать в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



В соответствии с указом президента РФ от 7 апреля ежемесячная выплата в размере 5 тыс рублей устанавливается с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.



В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за ежемесячной выплатой. Прием заявлений будет вестись до 1 октября 2020 года. При этом владельцы сертификатов, которые обратятся за выплатой с июля по сентябрь, денежные средства за все три месяца получат единовременно, одной суммой.



Примеры выплат семьям



1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс рублей на каждого ребенка. В общей сложности 30 тыс рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс рублей (по 5 тыс на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года.Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс рублей в августе: по 5 тыс рублей за май и июнь.

Отметим, что подать заявлениена ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 тыс рублей в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. очень просто и удобно. В адресной строке браузера необходимо ввести «Личный кабинет ПФР», перейти по ссылке

При подаче заявления владельцу сертификата достаточно заполнить сведения на себя, на ребенка (детей) до трех лет и реквизиты банковского счета для перечисления средств. Всю остальную информацию при необходимости Пенсионный фонд запросит в рамках электронного взаимодействия с органами исполнительной и муниципальной власти. Проконсультироваться можно по телефону «горячей линии» ПФР 8 (3012) 29- 4-14 или в социальных сетях:



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Фото: pixabay.com В Бурятии начался прием заявлений на выплату 5 тыс рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Заявление можно подать в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.В соответствии с указом президента РФ от 7 апреля ежемесячная выплата в размере 5 тыс рублей устанавливается с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная финансовая поддержка семей предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за ежемесячной выплатой. Прием заявлений будет вестись до 1 октября 2020 года. При этом владельцы сертификатов, которые обратятся за выплатой с июля по сентябрь, денежные средства за все три месяца получат единовременно, одной суммой.1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс рублей на каждого ребенка. В общей сложности 30 тыс рублей за три месяца.2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс рублей в сентябре.3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс рублей (по 5 тыс на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс рублей за три месяца.4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года.Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс рублей в августе: по 5 тыс рублей за май и июнь.Отметим, что подать заявлениена ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 тыс рублей в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. очень просто и удобно. В адресной строке браузера необходимо ввести «Личный кабинет ПФР», перейти по ссылке www.es.pfrf.ru и войти в личный кабинет на сайте ПФР, используя логин и пароль от портала Госуслуги.ру. Затем в списке выбрать услугу «О предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты».При подаче заявления владельцу сертификата достаточно заполнить сведения на себя, на ребенка (детей) до трех лет и реквизиты банковского счета для перечисления средств. Всю остальную информацию при необходимости Пенсионный фонд запросит в рамках электронного взаимодействия с органами исполнительной и муниципальной власти. Проконсультироваться можно по телефону «горячей линии» ПФР 8 (3012) 29- 4-14 или в социальных сетях:Фото: pixabay.com