Проект реконструкции центра Улан-Удэ будет готов к концу года

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поддерживает комплексную застройку центра Улан-Удэ



Проект реконструкции и строительства инженерных сетей центральной исторической части столицы Бурятии разработает омская компания «Терпланпроект», выигрывшая конкурс на разработку документации по планировке территории центральной исторической части Улан-Удэ и по разработке проекта планировки линейных объектов.



Муниципальный контракт заключен 8 апреля, срок выполнения работ – 30 ноября 2020 года, сообщили в Комитете по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации Улан-Удэ.



«Проект позволит осуществить реконструкцию и строительство инженерных сетей в центре города. В составе проекта будет подготовлен объемно-планировочный макет. Главная цель проекта - создание условий для устойчивого развития территории, обеспечения ее необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой», – пояснили в комитете.



Напомним, 10 марта этого года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максиму Егорову план развития центральной части столицы республики. Сегодня здесь из-за недостаточных мощностей многие жилые дома не имеют централизованного отопления, водоснабжения и водоотведения.



Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поддержал необходимость развития комплексной застройки Улан-Удэ, обсудив эту тему 6 апреля с президентом России Владимиром Путиным.



Фото: ulan-ude-info.ru

