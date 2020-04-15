Бывший мэр Улан-Удэ отмечает юбилей

Геннадию Айдаеву исполнилось 70 лет





15 апреля экс-мэру Улан-Удэ Геннадию Айдаеву исполнилось 70 лет. Он возглавлял столицу Бурятии 14 лет, с 1998 по 2012 годы. Айдаев мог править городом и дальше в качестве уже сити-менеджера, однако в результате «заговора» депутатов горсовета полностью лишился власти. После этого экс-мэр несколько раз пытался вернуться в большую политику, но неудачно.