Бывший мэр Улан-Удэ отмечает юбилей

15 апреля экс-мэру Улан-Удэ Геннадию Айдаеву исполнилось 70 лет. Он возглавлял столицу Бурятии 14 лет, с 1998 по 2012 годы. Айдаев мог править городом и дальше в качестве уже сити-менеджера, однако в результате «заговора» депутатов горсовета полностью лишился власти. После этого экс-мэр несколько раз пытался вернуться в большую политику, но неудачно.
Как уже сообщал «Номер один», недавно Геннадий Айдаев занялся бизнесом
, зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя по оказанию сантехнических услуг. Кроме того, экс-мэр стал советником главы Бурятии на общественных началах по вопросам взаимодействия с городом Улан-Удэ.
Напомним, в начале этого года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков своим распоряжением утвердил календарь юбилейных и памятных дат, которые планировалось отметить в столице Бурятии в 2020 году. В их числе было и 70-летие Геннадия Айдаева, который является почетным гражданином города.
Справка
Геннадий Айдаев родился в 1950 году в селе Вершино-Рыбное Красноярского края. Закончил Восточно-Сибирский технологический институт, Российскую Академию госслужбы при президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1973 году, после окончания ВСТИ был избран председателем профсоюзного комитета этого вуза.
В 1976-м Геннадий Айдаев перешел на работу в Улан-Удэнский опытный завод художественных изделий и сувениров старшим мастером. Четыре года спустя его, ставшего к этому времени уже главным технологом предприятия, пригласили на партийную работу.
Пройдя путь от заместителя секретаря парткома железнодорожного узла станции Улан-Удэ до первого секретаря Советского райкома КПСС Улан-Удэ, в 1991 году Геннадий Айдаев был избран главой администрации Советского района столицы республики. В 1994-м его избрали депутатом Народного Хурала, в 1996 году - председателем счётной палаты Народного Хурала. С 1998 по 2012 - мэр города Улан-Удэ.
Геннадий Айдаев - доктор экономических наук, профессор. Член-корреспондент Международной инженерной академии, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Российской муниципальной академии, профессор Восточно-Сибирского государственного университета. Заслуженный экономист Республики Бурятия. Кавалер ордена Почёта. Является Почетным гражданином городов Ямагата (Япония) и Дархан (Монголия).
Фото: «Номер один»
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