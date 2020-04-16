Глава Бурятии: «Не должно быть у кого-то лучше, у кого-то хуже»

Алексей Цыденов поручил упорядочить работу по оказанию помощи нуждающимся



В Бурятии создадут единую информационную базу для систематизации оказания помощи нуждающимся. Этой базой воспользуются представители министерства социальной защиты, волонтерские штабы в Улан-Удэ и в районах. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе совещания с министрами социального блока и руководителями волонтерских штабов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Необходимо создать единую базу, где будет указываться кто получил, от кого, когда и какую помощь. База должна быть общая – для волонтеров, сотрудников социальной защиты. В первую очередь, нам нужно выстроить работу таким образом, чтобы никто не был забыт. Работа должна быть систематизирована, справедлива, и прозрачна», - сказал Алексей Цыденов.



В оказании поддержки особое внимание будет уделено категориям социально незащищенных жителей Бурятии. Так, министерству социальной защиты поручено провести централизованную работу по постановке на учет всех неработающих из числа детей-сирот.



«Всех централизованно и организованно поставить на учет в центр занятости населения. Половина просто, наверное, не знает, как это сделать. Работу нужно организовать в срочном порядке. Пособие по безработице в ближайшее время – это уже много значит. Кроме того, всем кому положены какие-либо выплаты, из числа тех, которые были приняты указом президента – с каждым провести работу по получению этих выплат. Кто не знает, кто не заявился. Все выплаты собрать, какие есть, и адресно по всем детям-сиротам пройтись», - поручил глава региона.



Кроме того, работу по оказанию помощи нуждающимся будут проводить среди людей старше 65 лет, инвалидов, школьников, кому положено льготное питание, многодетных семей и других.



«Мы уже имеем предварительные списки людей из социально-незащищённых групп населения, которые нуждаются в нашей помощи, но мы уточним, проведем работу. Все-таки, многие из них живут с доходом ниже прожиточного минимума», - пояснила Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии.



«Я пока не готов сказать из каких источников мы окажем помощь, но будем изыскивать. Отдельно прошу следить за тем, чтобы все продуктовые наборы были примерно одинаковой стоимости и одного состава. Не должно быть у кого-то лучше, у кого-то хуже», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Эта проблема возникла после начала выдачи сухпайков школьникам, имевшим ранее право на бесплатное горячее питание. Продуктовые наборы в городе оказались дороже и по составу лучше, чем в сельских районах. Причина – в городе мэрия Улан-Удэ выделяла большее софинансирование на эти цели, а составление наборов централизовано поручено Комбинату школьного питания. В районах не получилось так сделать, что вызвало возмущение в соцсетях.



На сегодняшний день помощь нуждающимся в виде продуктовых наборов, доставки лекарственных препаратов оказывают спонсоры, общественные организации, коммерческие предприятия через волонтерский центр «Добродом», волонтерский штаб «Общенародный фронт», министерство социальной защиты населения.



Фото: ulan-ude-info.ru

