В Улан-Удэ задержан «контактный» водитель частной маршрутки

Он общался с зараженным коронавирусной инфекцией и вышел на линию ранее предписанного срока самоизоляции





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД на улице Иволгинской остановили 35-летнего водителя микроавтобуса, нарушившего законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в МВД по Бурятии.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции полицейские призывают жителей республики минимизировать присутствие на улицах и в общественных местах: не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от ненужных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения. Проявлять сознательность и соблюдать установленные ограничения.









Выяснилось, что владелец частной маршрутки ранее контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией. Однако в нарушение установленных в отношении него сотрудниками Роспотребнадзора ограничений он в последний день самоизоляции покинул место жительства и вышел на линию.В отношении мужчины полицейскими составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ. Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Фото и видео: МВД по Бурятии