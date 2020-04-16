В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 перевалило за 100

Рост продолжается - на сегодня насчитывается уже 103 случая коронавирусной инфекции



В Бурятии на 16 апреля зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 100.



Из них 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 75 человек. Сейчас ведется госпитализация двух пациентов.



На сегодня круг контактных лиц составляет 2206 человек, все лабораторно обследованы.



В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 102 человека. С новой коронавирусной инфекцией - 75 больных. В том числе на госпитализации 15 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 37 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 25 человек, старше 65 лет – семь человек. В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной - на аппарате ИВЛ.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



Во всех лабораториях на 14 апреля исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом – 13 990 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



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