16.04.2020
В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 перевалило за 100

В Бурятии общее число зараженных COVID-2019 перевалило за 100

Рост продолжается - на сегодня насчитывается уже 103 случая коронавирусной инфекции

В Бурятии на 16 апреля зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 100.

Из них 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 75 человек. Сейчас ведется  госпитализация двух пациентов.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2206 человек, все лабораторно обследованы.

В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся 102 человека. С новой коронавирусной инфекцией -  75 больных. В том числе  на госпитализации 15 детей с COVID-19,  состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией –   37 человек, из них с коронавирусной инфекцией – 25 человек, старше 65 лет – семь человек. В реанимации находится пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной - на аппарате ИВЛ.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.  Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Во всех лабораториях на 14 апреля  исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом –  13 990 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.  

Фото: pixabay.com

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