В Улан-Удэ волонтеры-буддисты подарили более 14 тыс масок

Члены объединения женщин-буддисток сами шьют защитные средства

Члены объединения женщин-буддисток Бурятии сшили 500 защитных масок для врачей и медсестер республиканской Больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе БСМП.Инициаторами акции стали три женщины - Очирма Баганова, Валерия Санжиева и Жаргал Аякова. Мужчины - добровольцы помогают развозить маски по больницам. Среди них известный общественник Тумэн Мытыпов.«Маски не медицинские, но они будут важным подспорьем для наших врачей, медсестер, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом. У них столько контактов за день, и если мы не позаботимся о них, то завтра они не только не смогут лечить нас, но и будут распространять болезнь сами», - написал он на своей странице в соцсетях.Перед тем, как привезти маски в БСМП, Тумэн Митыпов проконсультировался у эпидемиолога БСМП Оюны Цыреновой. Оюна Сергеевна рекомендовала шить двухслойные тканевые маски, плотно прилегающие к лицу, с возможностью вставки марлевых фильтров.«Мы читали в книгах, слышали от старших о мужестве, взаимопомощи нашего народа в трудные времена для страны. Глядя на вас, можно сказать, что вы являетесь таким же примером человеческой гуманности и бескорыстия. Благодарим вас за то, что поддерживаете медицинских работников. И благодарим ваших родителей, что вырастили достойных сыновей и дочерей», - сказал главный врач БСМП Дамбинима Самбуев, принимая подарок волнтеров.Кроме помощи медикам, они шьют и бесплатно раздают защитные маски особо нуждающейся категории населения – одиноким пенсионерам, домам престарелых, приютам.Всего в добром деле заняты более 40 швей, 10 водителей, 3 диспетчера, среди которых - врач-терапевт, юристы, строители, учителя. По словам Тумэна Митупова, с 30 марта сшито и развезено по заявкам более 14 тыс тканевых масок.Фото: bsmp03.ru