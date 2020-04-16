Депутаты Хурала Бурятии собрали средства на маски

На собранные деньги изготовлено 7 тысяч масок для нуждающихся





Депутаты Хурала Бурятии собрали средства для изготовления многоразовых масок. Семь тысяч защитных изделий, сшитых компанией «Эльф», парламентарии передали Министерству социальной защиты населения.

- Как известно, отсутствие масок стало одной из первых проблем. Между тем, не у всех есть возможность купить многоразовые защитные средства. Особенно трудно многодетным семьям, одиноким мамам, маломобильным, малообеспеченным гражданам, - пояснил председатель Хурала Владимир Павлов. - Депутаты не в первый раз оказывают помощь тем, кто оказался из-за коронавируса в трудной жизненной ситуации: передают часть своей зарплаты, закупают продуктовые наборы, медицинское оборудование, поддерживают наших медиков, активно работают на округах. Мы проводим всю необходимую законодательную работу по поддержке наших граждан, малого и среднего бизнеса, чтобы сгладить возможные негативные последствия пандемии. Уверен, что благодаря совместной слаженной работе правительства республики, Народного Хурала, органов местного самоуправления, мы справимся со всеми возникающими проблемами.Руководитель фракции «Единая Россия» в Хурале Лариса Крутиян отметила, что в акции приняли участие представители всех фракций парламента. «Беда сплотила всех», - подчеркнула она.Многоразовые маски, переданные депутатами, вместе с продуктовыми наборами будут направлены в районы республики, сообщили в пресс-службе парламента.Фото: Хурал Бурятии