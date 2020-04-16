Депутаты Хурала Бурятии собрали средства на маски

Депутаты Хурала Бурятии собрали средства для изготовления многоразовых масок. Семь тысяч защитных изделий, сшитых компанией «Эльф», парламентарии передали Министерству социальной защиты населения.
- Как известно, отсутствие масок стало одной из первых проблем. Между тем, не у всех есть возможность купить многоразовые защитные средства. Особенно трудно многодетным семьям, одиноким мамам, маломобильным, малообеспеченным гражданам, - пояснил председатель Хурала Владимир Павлов. - Депутаты не в первый раз оказывают помощь тем, кто оказался из-за коронавируса в трудной жизненной ситуации: передают часть своей зарплаты, закупают продуктовые наборы, медицинское оборудование, поддерживают наших медиков, активно работают на округах. Мы проводим всю необходимую законодательную работу по поддержке наших граждан, малого и среднего бизнеса, чтобы сгладить возможные негативные последствия пандемии. Уверен, что благодаря совместной слаженной работе правительства республики, Народного Хурала, органов местного самоуправления, мы справимся со всеми возникающими проблемами.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Хурале Лариса Крутиян отметила, что в акции приняли участие представители всех фракций парламента. «Беда сплотила всех», - подчеркнула она.
Многоразовые маски, переданные депутатами, вместе с продуктовыми наборами будут направлены в районы республики, сообщили в пресс-службе парламента.
Фото: Хурал Бурятии
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