Эстафета Победы прошла по Бурятии конспиративно от COVID-19

Митинги у мемориалов воинской славы и уроки мужества состоятся позже

Символ Эстафеты Победы вдоль внешних границ государств СНГ, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, побывал в Бурятии: в Улан-Удэ и в Тункинском районе, сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.Торжественная передача символа Эстафеты Победы делегации Пограничного управления ФСБ России по Республике Тува состоялась в поселке Монды Тункинского района у Мемориала погибшим воинам-землякам. Церемония передачи завершилась возложением цветов к памятнику и салютом в дань памяти воинам, павшим за свободу и независимость Отечества.Эстафета Победы проходит по государственной границе России, а также вдоль внешних границ Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Эстафета завершится 28 мая в Москве в Александровском саду у мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата».Традиция проводить эстафеты вдоль государственной границы у пограничников ведется с 1936 года. До войны она носила спортивный характер. Сегодня – это дань памяти защитникам рубежей Отечества, тем людям, которые ковали Великую Победу.С учетом непростой обстановки, связанной с мерами по недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) принято решение о проведении памятных мероприятий в Бурятии по маршруту прохождения Эстафеты Победы без привлечения общественности. Чествование ветеранов, отдание воинских почестей, митинги у мемориалов воинской славы, уроки мужества для подрастающего поколения будут проведены позднее.Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия