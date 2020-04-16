В Бурятии одинокий лебедь превратил поселковое болотце в парк

Местные жители признали птицу странной из-за того, что она не боится людей





В Бурятии наблюдательные и неравнодушные жители поселка Усть-Баргузин обратились к с просьбой в «Заповедное Подлеморье», объединенную дирекцию Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника, помочь лебедю, облюбовавшему болотце на окраине их населенного пункта.

Однако на следующее утро птица вновь вернулась туда, где ей предлагают хлеб, на радость своему растущему «фанклубу» из местных жителей с детьми. Остается надеяться, что на странного лебедя не найдется злой человек с ружьём, констатировали в «Заповедном Подлеморье».









Людям показалось странным, что птица их вовсе не боится и принимает предложенный корм. Ведь для местных жителей привычнее, когда дикая птица, да еще лебедь, улетает при появлении на горизонте человека.Мимо поселка, расположенного на берегу Байкала, весной летит много птиц, но большинство из них держатся подальше от человека. А этот на вид молодой, одинокий лебедь, видимо, зимовал где-то в городском парке и привык к людям. Ведь во многих крупных городах лебеди, гуси и утки не в диковинку. Такой вывод сделали специалисты заповедного дела, когда лебедь продемонстрировал, что крылья у него целы: испугавшись резкого движения квадрокоптера он улетел. Помощь ветеринара ему оказалась не нужна.Фото и видео: zapovednoe-podlemorye.ru