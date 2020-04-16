Россети модернизируют крупнейшую подстанцию Бурятии – «Районная»

От ее надежной работы зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов



Компания Россети («ФСК ЕЭС») установит новый силовой автотрансформатор мощностью 63 МВА на подстанции 220 кВ «Районная», обеспечивающей электроснабжение центральных и южных районов Бурятии с общим населением 600 тыс человек. Инвестиции в проект составят 194 млн рублей, сообщили в пресс-службе сетевой компании.



Будет выполнена замена выработавшего свой ресурс автотрансформатора на современный аналог российского производства. В результате общая установленная мощность энергообъекта увеличится на 3 МВА – до 544 МВА.



В рамках проекта также запланировано установить вместо устаревших защит отечественные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, обладающие встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий. Работы планируется завершить до конца 2020 года.



Всего на подстанции 220 кВ «Районная» установлено семь единиц силового трансформаторного оборудования. От их надежной работы зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов. В числе крупнейших потребителей энергообъекта, среди которых Улан-Удэнский авиационный завод.



Фото: Россети

