Егор был прав: «Чертовски хочется работать!»

Перейти на «шестидневку» и отказаться от каникул готово большинство работающих россиян



«Чертовски хочется работать!». Крылатая фраза одного из последних здравствующих членов Политбюро ЦК КПСС (ему 99 лет!) Егора Лигачёва, произнесенная на февральском Пленуме ЦК КПСС 1990 года, была осмеяна 30 лет назад, но оказалась пророческой и актуальной во время каникул «в честь» пандемии коронавируса.



Уже более половины (52%) россиян готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах, сообщает результаты своего исследования портал



Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на шестидневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 тыс рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 тыс рублей. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%).



Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 — отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).



В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего по пятидневному графику, из всех федеральных округов страны.



Фото: zavtra.ru «Чертовски хочется работать!». Крылатая фраза одного из последних здравствующих членов Политбюро ЦК КПСС (ему 99 лет!) Егора Лигачёва, произнесенная на февральском Пленуме ЦК КПСС 1990 года, была осмеяна 30 лет назад, но оказалась пророческой и актуальной во время каникул «в честь» пандемии коронавируса.Уже более половины (52%) россиян готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на шестидневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 тыс рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 тыс рублей. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%).Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 — отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающего по пятидневному графику, из всех федеральных округов страны.Фото: zavtra.ru