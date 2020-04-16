В Бурятии благотворители перечислили медикам более 9 млн рублей

На эти деньги уже закуплены средства защиты и автомобили для больниц





По состоянию на 15 апреля на благотворительный счет Медицинской палаты Бурятии поступило 9 млн 88 тысяч рублей от жителей и организаций республики. На данные средства уже приобретены средства индивидуальной защиты, автотранспорт для городских больниц, а также осуществляется питание медицинских работников.

Медицинская палата Бурятии с началом распространения новой коронавирусной инфекции в республике открыла специальный счет для лечебных учреждений, задействованных в борьбе с СOVID-19. Решение об этом было принято республиканским штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.- В связи с тем, что продолжают поступать обращения об оказании благотворительной финансовой помощи медицинским работникам, Медицинская палата РБ предложила создать отдельный благотворительный счет. Учет расходования финансовых средств будет вестись комиссионно совместно с общественными организациями региона. Благодаря вашей финансовой помощи Медицинская палата сможет оказать содействие в поддержке необходимых условий для медицинских работников в тяжелой эпидемиологической обстановке, - говорится в обращении Медицинской палаты РБ к жителям и организациям республики.На 15 апреля на благотворительный счет поступило 5 млн рублей от Селенгинского ЦКК, 3 млн рублей от ООО «Локотех сервис», 1 млн рублей от ООО «Барис-Фуд», 88 тысяч рублей от жителей и организаций республики.На эти средства уже приобретены: респираторы (19 400 штук на сумму 1,1 млн рублей), костюмы индивидуальной защиты (950 штук на сумму 1,4 млн рублей), а также два легковых автомобиля для городских больниц №4 и №5 на сумму 1,4 млн рублей. Также более 300 тысяч рублей направлены на приобретение и организацию дополнительного питания, приобретение средств личной гигиены для медработников и больных, находящихся в условиях изоляции. На остатке счета находится 4,6 млн рублей.Решения по расходованию средств принимаются на основании рекомендаций республиканского штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией и штаба Минздрава РБ, а также лично главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии