Более 20 тыс жителей юго-запада Улан-Удэ получат чистую воду

В рамках реализации проекта «Чистая вода» выделяется 450 млн из федерального бюджета



В минстрое Бурятии заключено соглашение с администрацией Улан-Удэ на строительство в юго-западной части столицы республики объектов водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода», сообщили в пресс-службе ведомства.



В 2021 году чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения будет обеспечено более 20 тыс жителей кварталов:108,102,113,115,116,117,118,119,120, 121,122а,123,124,124а,125, 126,127,128, 130,130а. Пока в этих микрорайонов проживают чуть более 10 тыс человек.



В 2020 году на юго-западе Улан-Удэ планируется проложить3 км магистральных сетей водоснабжения, построить насосные станции и контррезервуары. Сети будут прокладываться ниже глубины промерзания, следовательно нет необходимости обогрева труб и соответственно отсутствуют затраты энергоресурсов.



В магистральных водоводах учтен расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на наружное и внутреннее пожаротушение. Для забора воды пожарными машинами спроектированы пожарные гидранты. На сетях также предусматривается установка затворов, воздушников, спускников, вантузов в пределах водопроводных колодцев и камер, что позволит проводить диагностику и контроль их состояния. Трубопроводы системы водоснабжения предусматриваются стойкими к агрессивному воздействию грунтов. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые, пожарные и производственные нужды, будет соответствовать санитарным нормам.



В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» предусматривается финансирование из федерального бюджета около 450 млн рублей, из них на 2020 год – 359,795 млн рублей, и на 2021 – 81,25 млн рублей.



Напомним, в 2019 году в Бурятии началась реализация федерального проекта «Чистая вода». Его основная задача – повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время качественной питьевой водой из централизованных! систем водоснабжения должны быть обеспечены почти 66% жителей республики.



В 2019 году завершилось строительство пускового комплекса №2 водоснабжения левобережной части Улан- Удэ, насосной станции и систем водоснабжения по улицам Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, пер.Герцена и в мкр. Забайкальский Улан – Удэ. Таким образом, более 7 тыс жителей обеспечены чистой питьевой водой. Общая сумма затрат в 2019 году превысила 153 млн рублей.



Отметим, в рамках соглашения, заключенного правительством Бурятии с минстроем РФ предполагается выделить из федерального бюджета 1,251 млрд рублей: в 2019 – 150,648 млн рублей, 2020 – 352,599 млн рублей, 2021 – 748,627 млн рублей. При этом уровень софинансирования паспорта федерального проекта определен в соотношении: 98% федеральный бюджет и 2% бюджет региона. Объем софинансирования из средств республиканского бюджета на 2019-20212 годы составил 25,548 млн рублей.



Фото: pixabay.com

