«Коронавирусные» протоколы раскололи Фемиду Бурятии

Судьи иногда выносят прямо противоположные решения





За первые две недели апреля полицейские Бурятии составили на нарушителей режима самоизоляции 312 административных протоколов. Согласно процедуре, они передаются на рассмотрение судов, которые должны решить имело ли место административное правонарушение, и определить меру наказания, если гражданин, на взгляд Фемиды, окажется виноват. Однако судьи иногда расходятся во мнении и выносят прямо противоположные решения.

За нарушение «действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих…» бурятская полиция применяет ч. 2 ст. 6.3 КоАП России. Это правонарушение грозит гражданам огромным штрафом - от 15 тысяч до 40 тыс. рублей.Несколько дней назад стало известно, что в судах неоднозначно смотрят на поступающие на рассмотрение «коронавирусные» протоколы. Например, это проявилось при рассмотрении протоколов на группу граждан, задержанных в один из вечеров на площади Советов. Им вменили ч. 2 ст. 6.3 КоАП России. Протоколы рассматривали судьи Советского райсуда Юлия Смирнова, Анна Тумурова, Анна Наумова, Ирина Богданова. Кто-то рассмотрел по одному протоколу, кто-то больше.Общая суть дел заключалась в том, что граждане находились на площади в центре города и пели гимн Республики Бурятия. Сотрудники МВД усмотрели в этом невыполнение противоэпидемического мероприятия в период возникновения угрозы распространения инфекции COVID-2019, представляющей опасность для окружающих.Трое из четырех судей поддержали позицию МВД. Большинство граждан приговорены к штрафу – каждый на 15 тыс. рублей. И только судья Тумурова отнеслась к делу лояльно и вынесла другое решение – «прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП».Как сообщал протокол, гражданка «покинула место своего проживания при отсутствии жизненной необходимости и была на расстоянии более 100 метров от места регистрации и жительства ….».Судья приняла решение, что действия женщины «не образуют объективную сторону состава административного правонарушения».Как отметили «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии, полиция не будет обжаловать это решение. «Вообще мы не обжалуем решения суда, если оно не касается нас», - изложили нашему изданию точку зрения министерства.В бурятском МВД сказали, что в целом по республике в суды направляется масса административных протоколов (помимо «коронавирусных»). И если по какому-то из них суд принимает решение, что правонарушения не было, то полиция не обжалует судебный вердикт в вышестоящей инстанции. Аналогичной позиции придерживаются и в данном случае.Это не вносит ясности в вопрос: считаются ли люди, гуляющие по улицам, нарушителями? Ждет ли их наказание? Впрочем, ясно одно: нарушение режима самоизоляции гораздо опаснее для вашего здоровья, нежели для кошелька.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»