В Бурятии армию преступников пополнят безработные

Эксперт прогнозирует рост криминала в республике





За последние пару недель наша жизнь кардинально изменилась. Произошло то, чего не было никогда – граждан на месяц отправили по домам на самоизоляцию. Карантин не мог не сказаться на криминальном мире. Обыватели пребывают в иллюзиях, что преступность от этих крайних мер только снижается. Дескать, домушники и карманники вынужденно «остались без работы». Эксперты смотрят глубже и, исходя из современных реалий, делают неутешительные выводы о том, всплеска каких видов преступлений можно ждать в ближайшее время.

Для несведущего человека данные силовых органов о снижении уровня преступности в Бурятии вселяют оптимизм. За первую неделю самоизоляции, с 30 марта по 6 апреля, преступность в республике снизилась на 72 %. За эти семь дней произошло всего 140 преступлений, хотя за аналогичный период прошлого года их было отмечено аж 1998. Но недельные данные мало кто назовет полноценной статистикой. То, что, по мнению юристов, произойдет с преступностью в ближайшие месяцы, не вписывается в оптимистические прогнозы. И тому есть вполне объективные причины и условия.- Самое главное, с чем мы столкнемся, это отсутствие денег. Многим известно, что определенная часть населения работала по «серым» схемам, неофициально. Если у малого бизнеса еще есть немного денег, чтобы продержаться первое время, у бюджетников тоже, то у тех, кто сидел на ежедневной оплате, нет сейчас ни копейки. Что они будут делать и где искать пропитание? – делится размышлениями Александра Мяханова, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ, в прошлом следователь по особо важным делам.Потребность в пропитании может подтолкнуть ранее судимых и лиц без определенного места жительства чаще совершать преступления. Если в былые времена бомжей подкармливали добрые люди, различные кафе и общественники, то в период карантина им попросту нечего есть. Кушать ведь надо каждый день, а главное – кормить детей.- Когда встанет вопрос о пропитании, часть из них пойдут на то, чтобы воровать и грабить, потому что, во-первых, им терять уже нечего, во-вторых, они пьют, а в-третьих, не боятся колонии, - резюмирует юрист.То же относится и к ранее судимым гражданам, которых и раньше мало кто брал на работу, а уж сейчас, когда отмечается рост безработицы, и подавно. С начала года в Бурятии на 4 тыс. вакансий было более 13 тыс. резюме, в марте желающих получить работу стало в разы больше. Если еще недавно осужденные могли где-то перехватить деньжат, неофициально подрабатывая грузчиками или подсобными рабочими, то теперь они попытаются найти пропитание с помощью криминала, некоторые вспоминают старые схемы заработка. Такие люди ничего не боятся, они пользуются принципом: «или пан, или пропал» - поймают так поймают. Им легче пересидеть тяжелые времена в колонии, чем на воле.Отсутствие денег и невозможность их заработать обычно ведут к усилению агрессивных настроений. Это коснется и обычных граждан, которые будут бояться расстаться с последними, кровно заработанными деньгами, даже если нужно оплатить услуги ЖКХ.Многие полагают, что в период карантина воры, специализирующиеся на квартирных кражах, вынуждены будут затаиться. Дескать, если хозяева находятся дома, то домушники не полезут. Оказалось, что это иллюзия.- Есть домушники, которых жильцы совсем не пугают. Наоборот, они считают, что если хозяева дома, значит, вместе с ними и их кошельки с деньгами. Как только начнется жара, все будут открывать окна и балконы, воры начнут забираться в квартиры даже верхних этажей. Мой опыт подсказывает – если им нужны деньги, они залезут и при жильцах. Домушники – люди узкой специализации, ожидать от них, что переквалифицируются и пойдут угонять машины, не стоит. Они будут искать пропитание теми средствами и навыками, которыми владеют, - уверена Александра Мяханова.Преступники – люди гибкие, будут приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни. К примеру, карманники и сегодня никуда не делись. Несмотря на то, что общая численность прохожих и пассажиров в общественном транспорте снизилась, особых проблем найти жертву они не видят. К тому же многие уже вышли на работу. Карманники, как и все мы, будут переживать нелегкие времена, меняться, искать новые возможности для заработка.- Думаю, будут мимикрировать, возможно, объединяться в группы или грабить, на их жаргоне, перейдут на «гоп-стоп», - предполагает юрист. – Несколько лет назад мы со студентами делали передачу со старым карманником. С его слов, он отсидел в общей сложности 38 лет за карманные кражи. И рассказал, что однажды на Элеваторе увидел, как неопытный вор вынимал из кармана парня кошелек. Тот почувствовал кражу, но никак не отреагировал, потому что перед ним стояли двое подельников вора. Старый карманник сетовал, что молодежь теряет квалификацию и переходит на «гоп-стоп», притом что юридически явный грабеж в уголовном деле будет проходить как карманная кража.Особую обеспокоенность у юристов сейчас вызывает ожидаемый всплеск мошенничества во всех его проявлениях. Тем более что в наше время эта ниша полна новых возможностей, преступный мир об этом знает и уже начинает реализовывать их в жизнь. В первую очередь от действий аферистов страдают пенсионеры. Ведь именно они сейчас имеют стабильный доход, притом что чрезвычайно беззащитны и доверчивы.- Сейчас в СМИ много говорят о помощи старикам, о волонтерах, которые, без сомнения, делают хорошее дело. Но власти должны обязательно системно предупреждать пенсионеров об угрозе псевдо-волонтеров, лжеврачей и лжеработников ЖКХ, которые могут проникнуть в дома пожилых людей под разными предлогами – помочь по хозяйству, продезинфицировать квартиру или сделать прививку от коронавируса. Не забывайте, что сейчас всех обязали надевать маски, и это сыграло на руку преступникам. За каждой новостью о помощи старикам я вижу возможных пострадавших, потому что знаю из своего опыта, как воспринимают эту же информацию преступники, - говорит Александра Мяханова.В памяти всплывает серия убийств пенсионеров, прогремевшая в Улан-Удэ в 2001 году. Тогда солдат-срочник, уходя на выходные, подыскивал квартиры с простенькими дверьми, от которых пахло лекарствами. Стучал к старикам, использовал их доверие к военной форме, просил водички, а потом грабил и убивал стариков. На его совести несколько жизней пенсионеров. Солдат не гнушался и совсем маленькими суммами, часть которых тратил на конфеты и семечки, а остальное откладывал на подарок маме.- Многие, думая, что человек ради 100 или 500 рублей не будет совершать преступление, ошибаются. У каждого свой расчет, - говорит юрист.Что касается убийств, то на фоне снижения их числа, как в Бурятии, так и во всем мире, можно предположить, что пандемия внесет свои коррективы в криминальную статистику. Для нашей республики всегда были характерны убийства в пьяном угаре, а сейчас, сидя дома на самоизоляции, люди стали употреблять больше обычного.- Резко увеличилось количество приобретаемого спиртного, это факт, - делится размышлениями Александра Мяханова. – Люди находятся дома и не знают другого способа, чем себя занять, кроме как выпить. Заблуждение думать, что в самоизоляции они начнут массово самообразовываться. Когда у тебя нет денег, нет работы и перспектив, тебе нужно забыться именно сейчас.На фоне пандемии прогнозируется рост домашнего насилия, причем во всем мире. В Бурятии пьянство, растущая агрессия и безысходность делают свое дело. Чаще мужчины поднимают руку на жен. Но, судя по «сиделицам» женской колонии Бурятии, в последние годы жительницы республики стали давать мужьям отпор. Но все же о насилии дома у нас принято молчать, поэтому общей картины по домашнему насилию мы никогда не узнаем.Предполагается, что в сегодняшних условиях особо разовьются такие виды преступной деятельности, которые стабильно приносят деньги и не требуют больших затрат, это азартные игры в интернете, наркопромысел и проституция. Особо отмечается, что увеличится потребность в секс-услугах. Проблема усугубляется тем, что в последние годы в эту сферу вовлекается все больше несовершеннолетних девочек.- Если раньше девушки из малообеспеченных семей могли подработать кассиршами или официантками, то сейчас эта ниша закрыта, а деньги им нужны. Там, где родители пьют, девочки начинают рано жить взрослой жизнью и не видят ничего ужасного в том, чтобы заняться проституцией. Вот что страшно, - говорит юрист.Прогнозируется, что количество наркопреступлений как способ заработка в ближайшее время вырастет. Закладчики «синтетики», вопреки распространенному сейчас мнению, не уйдут в подполье. Они найдут возможность выйти из дома, чтобы подзаработать, потому что, на их взгляд, это легкие деньги. А потребители, имеющие деньги, будут готовы покупать зелье, чтобы развлечься или уйти от стресса.По мнению экспертов, в ближайшее время в Бурятии можно ожидать всплеска скотокрадства. Денег у горожан нет, а сельчане не готовы продавать скот дешево, потому что он дорого им обходится. В этих условиях активизируются скотокрады, пользующиеся тем, что скот в деревнях летом часто ходит без присмотра. У этих преступников есть возможность беспрепятственно сбывать краденое мясо, ведь у них налажены каналы сбыта.Стоит лишь надеяться, что преступность не выстрелит, как в 90-е, и принятые государством меры позволят людям пережить тяжелые времена с меньшими потерями. Чем обернется для всего мира пандемия, пока неясно. Между тем всемирно известный инвестор Майкл Бьюрри, предрекший кризис 2008 года, уверен, что самоизоляция - это самая разрушительная экономическая сила в современной истории. По его мнению, она «неожиданно обращает вспять достижения обездоленных групп, убивает и создает наркоманов, избивает и терроризирует женщин и детей в обстановке насилия в семьях, ставших безработными, и многое другое».Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: pixabay.com