В Бурятии на «Байкальской миле» гоняли по льду, а нарушили в воздухе

Несанкционированный запуск воздушного шара едва не стоил его владельцу штрафа

Бурятский транспортный прокурор привлек к ответственности руководителя компании «Виват» за несанкционированный запуск воздушного шара на фестивале «Байкальская миля 2020» в Баргузинском районе.Прокуратура установила, что полет принадлежащего ООО «Виват» воздушного шара вопреки требованиям закона не был согласован с органами аэронавигации и осуществлялся без получения необходимого разрешения. Кроме того, сертификат летной годности шара, без которого эксплуатация воздушных судов недопустима, истек в 2013 году.Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором в отношении руководителя общества дела об административном правонарушении по статье 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства). Материалы были направлены для рассмотрения в Управление государственного авиационного надзора за обеспечением транспортной безопасности по Дальневосточному федеральному округуПо результатам их рассмотрения генеральный директор ООО «Виват» признан виновным в совершении правонарушения. Однако с учетом совершения правонарушения впервые и полного признания вины, наказание в виде административного штрафа заменено на предупреждение, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.прошел с 27 февраля по 1 марта на льду Байкала в Бурятии во второй раз. Основная идея фестиваля – установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. Организаторы позиционируют проект как российский ответ американским гонкам на озере Бонневилль. Это соленое озеро на северо-западе штата Юта США. Место, где собираются всемирно-известные гонщики и инженеры крупных автомобильных предприятий мира, широко известное двумя высокоскоростными автотрассами, которые проложены по поверхности озера под разными углами. Ровная соляная поверхность озера Бонневилль позволяет транспортным средствам развивать скорость более 1000 км/ч.В феврале этого года в фестивале «Байкальская миля» приняли участие 800 человек или 70 команд - гонщики из России, Франции, Германии, Польши, Италии. Всего фестиваль посетили более 5 тыс человек. Представители региональных властей отметили, что за время проведения фестиваля с 25 февраля по 2 марта предприятия Баргузинского и Прибайкальского районов Бурятии смогли заработать около 8 млн рублей на услугах по размещению, питанию гостей и продаже сувениров.Фото: facebook.com/BaikalMile