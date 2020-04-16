В Улан-Удэ водителей массово проверят на соблюдение режима самоизоляции

Усиленные патрули ГИБДД выйдут на улицы города 17 апреля





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером 17 апреля в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей.

«Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут проводить мероприятия по соблюдению ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции», сообщает МВД Бурятии.В мероприятии задействуют девять автопатрулей и в составе 20 сотрудников Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД будут проверять водителей на основных магистральных улицах столицы Бурятии.Фото: «Номер один»