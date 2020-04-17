В Бурятии работники коммунальной компании два месяца не видели зарплату

Долги погасили только после вмешательства прокуратуры







В Баргузинском районе Бурятии ООО «Коммунальное хозяйство» перестало выплачивать зарплату работникам. На предприятии перед 51 работником образовалась задолженность по зарплате за январь–февраль этого года в сумме 1,2 млн рублей.



«Прокурор района внес гендиректору компании представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате погашена. Также руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства», сообщается на сайте Генпрокуратуры России.Фото: «Номер один»