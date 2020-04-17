Уполномоченная по правам человека отчиталась перед депутатами Хурала





Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Хурала Бурятии провел заседание, на котором рассмотрел 26 вопросов повестки очередной сессии. Среди профильных – «О докладе Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Бурятия».

О результатах работы за 2019 год рассказала Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова. Она сообщила, что в 2019 году от граждан поступило 1 237 обращений. Среди них были и коллективные: от учителей, родителей школьников, многодетных семей, членов ДНТ, вкладчиков банков, сирот, участников долевого строительства и других. Наиболее активными были жители Иволгинского, Селенгинского, Кабанского, Заиграевского, Прибайкальского, Джидинского и Тарбагатайского районов.Больше всего жителей Бурятии беспокоит жилищный вопрос – 20 процентов всех обращений. Среди других тем – вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, узаконения земельных участков и возведенных домов, долевого строительства. Не менее проблемная сфера – жилищно-коммунальные услуги, бытовое обслуживание, растущие тарифы на услуги ЖКХ, отметила Юлия Жамбалова. Всего в прошлом году было принято свыше тысячи устных и письменных обращений.Депутаты Хурала поинтересовались, поступают ли жалобы в связи сегодняшней ситуацией? По словам уполномоченного, количество обращений заметно увеличилось, на горячую линию поступило 136 обращений.– Сейчас личные приемы ограничены, но граждан активно пишут на электронную почту, на сайт и звонят по телефону. Люди встревожены, жалуются на недостаточность информации, несоблюдении дистанции на маршрутных такси в часы пик, сообщают о работающих и неработающих предприятиях и других ситуациях, - рассказала Юлия Жамбалова.Среди других профильных вопросов, рассмотренных комитетом, – внесение изменений в закон о противодействии коррупции и отдельные акты в сфере избирательного законодательства, избрании представителей общественности в квалификационную коллегию судей, внесении изменений в состав совета Народного Хурала и другие.На сегодня в повестке сессии значится 24 вопроса, сообщили в пресс-службе парламента.Фото: «Номер один»