17.04.2020
В Бурятии общее число заболевших COVID-2019 достигло 112

В Бурятии общее число заболевших COVID-2019 достигло 112

Одновременно растет и число выздоровевших от коронавируса, их уже 26

В Бурятии на 16 апреля зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Накануне их было 103.

Из них  26 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли. Продолжают лечение в стационаре 84 пациента.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2097 человек, все лабораторно обследованы.

В Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 сегодня находятся  84 человека.. В том числе  на госпитализации  13 детей с COVID-19,  состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией –   41 человек, из них с коронавирусной инфекцией –  26  человек, старше 65 лет – десять человек, из них коронавирусом - восемь. В реанимации находится  шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, один больной - на аппарате ИВЛ.

Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.  Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.

Во всех лабораториях на 14 апреля  исследовано на наличие короновирусной инфекции с нарастающим итогом –  14750  человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.  

Фото: pixabay.com

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