В Бурятии стали красть яков

Житель Окинского района похитил 20 соседских яков на 800 тыс рублей



Два года лишения свободы условно. Такое наказание определил суд жителю Окинского Бурятии, признав его виновным в «краже, то есть тайном хищении имущества, совершенном в крупном размере» (статья 158 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.



В судебном заседании установлено, что в сентябре 2019 года мужчина при выпасе своего скота похитил 20 соседских яков. Присвоив скот, часть яков он забил, на оставшихся стер метки хозяина. Ему злоумышленник причинил ущерб на 800 тыс рублей.



В ходе расследования уголовного дела ущерб обвиняемым возмещен. Приговор вступил в законную силу, уточнили в надзорном органе.



Отметим, в принципе рядовая статья УК РФ в этом случае отличается неординарным составом преступления. Похищения яков в крупных размерах в криминальных сводках до сей поры не фигурировали. Во-первых, в Окинском районе Бурятии, где в Восточных Саянах компактно проживают сойоты, население очень малочисленно. Идти на подобные кражи там сродни безумию: все всех и обо всем знают. Во-вторых, яки животные с характером – они подпускают к себе хозяев, а вот чужих людей могут и забодать в самом прямом смысле этого слова. Так что, якокрад шел на смертельный риск.



Фото: pixabay.com

