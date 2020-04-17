В Улан-Удэ на реке Уда росгвардейцы спасли женщину

Жительница города собиралась свести счеты с жизнью, но все обошлось





Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии несли накануне вечером службу в районе набережной реки Уда, когда к ним обратились встревоженные прохожие и сообщили, что на берегу сидит женщина в неадекватном состоянии.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли к указанному месту и на берегу увидели женщину без верхней одежды, которая что-то невнятно говорила. Правоохранители, оценив ситуацию, стали вести с женщиной доверительную беседу, накинули на плечи кофту, вызвали скорую медицинскую помощь.



Неожиданно женщина вскочила с земли и побежала к реке. Оттолкнув росгвардейца, который хотел ее остановить она бросилась воду. Водитель группы задержания ОВО по Улан-Удэ сержант полиции Мунко Жалсанов не раздумывая бросился за ней в ледяную воду и поплыл за женщиной, которая уже уходила под воду. Схватив отчаявшуюся женщину за руку, он поплыл с ней к берегу, затем совместными усилиями с напарником старшим полицейским группы задержания сержантом полиции Аюром Гомбожаповым вытащили женщину на землю и оказали помощь.



Как удалось установить, женщина решилась на отчаянный шаг из-за сложных жизненных обстоятельств. Она написала прощальную записку родным, которую обнаружили под одеждой. Но благодаря неравнодушным гражданам и слаженным действиям сотрудников Росгвардии ситуация разрешилась благополучно.



Пострадавшую передали врачам скорой помощи, которые госпитализировали ее в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия



