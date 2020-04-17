Мэр Улан-Удэ проверил ход ремонта трамвайных путей

По ночам на проспекте 50 лет Октября кипит работа





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идет ремонт трамвайных путей на проспекте 50 лет Октября и обсудил с представителями МУП «Управление трамвая» ремонт следующего участка на ул. Гагарина.

- На капитальный ремонт трамвайных путей в соответствии с комплексным планом социально-экономического развития города предусмотрено каждый год по 100 млн рублей. В этом году это самые срочные участки, которые требуют ремонта, - сообщил мэр города.





Капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте 50 лет Октября идет от переезда ул. Жуковского до ул. Гагарина, всего здесь заменят 1,1 км одиночного пути. Уже ведётся укладка рельсошпальной решетки, впереди выправка и подбивка пути, сварка стыков и обустройство двух переездов и одного пешеходного перехода.





Подрядчик - ООО «СМП-398» - работает на участке с десяти часов вечера до пяти-шести утра. Заменив участок путей, строители утром открывают движение для городских трамваев, не создавая неудобств работе общественного транспорта. Еще две ночи будут идти работы по укладке рельсошпальной решетки – все деревянные шпалы меняются на железобетонные, срок службы которых 50 лет.





Строители используют алюминотермитную сварку стыков. Такая технология позволяет минимизировать шум от колесных пар, что создает более комфортные условия для проезда пассажиров, тишину для жителей домов, стоящих вблизи от трамвайных путей.





Планируется, что этот участок будет готов к эксплуатации в начале мая. Последний раз капитальный ремонт здесь прошел в 1975 году.





По словам подрядчика, на этом участке 80 процентов деревянных шпал уже сгнили и требовали обязательной замены для безопасности движения городских трамваев.Уложив рельсошпальную решетку в ближайшие две ночи, строители начнут обустройство и отделку путей, устройство автомобильных переездов.Также в этом году заменят 1,3 км трамвайных путей по ул. Гагарина на двух участках. Первый - от пр. 50 лет Октября до ул. Пестеля, в последний раз его капитально ремонтировали в 2004 году. Второй участок - от ул. Добролюбова до ул. Юных Коммунаров, срок его последнего капитального ремонта 1994 год.Общая стоимость ремонта трамвайных путей в столице Бурятии в этом году составит более 98 млн рублей. Средства выделены в рамках единой дальневосточной субсидии, сообщили в пресс-службе мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ