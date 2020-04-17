В Бурятии с воздуха выявлены виновники лесного пожара

Двое животноводов подожгли траву около своей стоянки и упустили огонь в тайгу





В Бурятии во время авиапатрулирования лесов Еравнинского района летчики-наблюдатели обнаружили дым в местности Мальта. Подлетев ближе, лесной спецназ увидел двух человек, пытающихся потушить возгорание. Как оказалось, в этой местности расположена летняя животноводческая стоянка. Двое мужчин подожгли траву, однако, остановить огонь из-за ветра не смогли и пожар перешел на кромку леса.



«В республике сейчас действует режим самоизоляции и особый противопожарный режим. Но у нас каждый день по вине человека возникают пожары. Все виновники пожаров, преднамеренно или непреднамеренно это произошло, должны быть найдены и наказаны» - сказал Петр Мордовской, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности.



Общая площадь, пройденная огнем на этом пожаре, составила 7 гектаров. Возгорание тушили 25 человек и шестьединиц лесопожарной техники. Через два часа после обнаружения пожар удалось локализовать. На утро 17 апреля продолжаются работы по его тушению. В отношении виновников лесного пожара ведётся следствие. Также устанавливается ущерб, причиненный лесному фонду., сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



За прошедшие сутки проводились работы по тушению 9 лесных пожаров в Джидинском, Кяхтинском, Иволгинском и Еравнинском районах. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 115 гектаров. На тушении работало 342 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 156 единиц лесопожарной техники. Четыре лесных пожара в Еравнинском, Иволгинском и Кяхтинском районах ликвидированы. Еще два очага возгорания в Еравнинском и Кяхтинском районах локализованы.



Всего на утро 17 апреля продолжается работа по тушению трех лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах на площади 23 гектара, дотушиваются локализованные очаги. Борьбу с огнем ведут 246 человек, задействовано 39 единиц лесопожарной техники.



Фото: РАЛХ

