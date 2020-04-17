«Талисман» сохраняет шансы на «Золотую маску»

Сроки вручения премии перенесены, интрига вокруг спектакля Бурятского театра оперы и балета продолжается



В Москве 15 апреля должна была состояться церемония вручения премии «Золотая маска», но из-за коронавируса сроки отодвинуты. Между тем, в числе номинантов остается спектакль «Талисман» Бурятского театра оперы и балета, сообщает минкультуры республики.



Прошло полтора месяца с тех пор, как «Талисман» стал номинантом премии «Золотая маска» не только на бумаге, но и в осязаемом воплощении, сверкнув для экспертной комиссии, критиков и московской публики на сцене «Геликон-оперы». Балет из Улан-Удэ, пусть на короткий отрезок времени, встал в один ряд с иконами жанра: Большой, Мариинка, Театр имени Немировича-Данченко...



«Эпохальное событие, — соглашается директор БГАТОиБ Эржена Жамбалова. — Звезды должны были сойтись, чтобы спектакль нашего театра так блеснул, так громко заявил о себе. Ведь, по большому счету, взята недосягаемая высота. Казалось бы, где лучший российский балет и где Улан-Удэ. А, выходит, все реально. Коллектив отмечен сразу тремя номинациями, значит все идет в правильном направлении. Для нашей балетной труппы было очень важно обрести такое понимание, услышать, узнать».



Во время антрактов в фойе мы общались с московской публикой, к слову раскупившей все билеты на «Талисман» за три дня после поступления в продажу, для небольшого фильма о премиальном вояже нашей труппы столицу, и вектор мнений был примерно одинаков: удивление, что в Улан-Удэ могут ставить действительно интересные проекты. И было бы большой ошибкой вставать в горделивую позу, топать ножкой и обижаться на эпитет «провинциальный».



В русском балете, который входит в число неофициальных символов нашей страны, стать громким брендом уже непосильная задача. Лучше порадоваться, что публика высоко оценила идею возродить балет царских времен, отмечала красивейшие костюмы, декорации, параллельно, пеняя на появившийся в этом плане тренд на тотальный минимализм. Да, даже критическим стрелам в соцсетях после выступления, все-таки, надо больше радоваться. Москва же слезам, как и сказкам о Золушке из театральной глубинки, не верит, поэтому ждать сплошь патоки с елеем было бы странно. В конце концов, важнее, как безусловный успех будет принять и востребованность в самой Бурятии. Вот возможен ли, к примеру, резкий скачок интереса к балетным школам со стороны детей и их родителей, или резкий рост интереса зрителей к балетным постановкам Оперного, артисты которого доказали свой талант и состоятельность на национальном уровне?



«Сложно рассуждать о таких глобальных вещах, — объясняет Эржена Жамбалова. — У нас в республике есть, скажем так, закоренелые «золотомасочники» — театр кукол «Ульгэр», которые чуть ли не завсегдатаи премии, но вот бурятский балет впервые удостоился такой чести. Все в Бурятии очень рады, мы чувствуем поддержку и по отзывам зрителей, и в соцсетях, но во что это выльется, будет ясно со временем. Тем более, пока же не ясно, как эта красивая история закончится. Вот она премия, совсем близко. Но мы же стоим в одном ряду с театрами федерального масштаба, настоящими глыбами. Быть просто номинированными, повторюсь, уже большое счастье».



И не только «большое счастье», но и большой и трудный путь от идеи, выпестованной бывшим худруком балетной труппы БГАТОиБ Морихиро Ивата и постановщиком «Талисмана» Александром Мишутиным, до ее воплощения ценой усилий артистов, костюмеров, декораторов, мастеров пошивочного цеха, звуковиков и всех причастных. Ведь для реализации на сцене постановки легендарного Мариуса Петипа вековой давности потребовалось буквально по крупицам воссоздавать музыку, костюмы, элементы танца. Сейчас, по факту, уже кажется, что такая работа не могла быть не отмечена хотя бы за смелость.



«Честно, особых надежд не было, — вспоминает Эржена Жамбалова. — Просто хотелось показать экспертной комиссии премии, что мы можем, наши идеи. Но где-то в глубине души было ощущение: а почему нет? Аналогов нашего «Талисмана» нет во всем мире. Как цельное произведение спектакль не ставился уже 100 лет, кто видел вживую уже давно не с нами. Поэтому не могу сказать, что прыгала до потолка, когда на сайте премии появилась информация сразу о трех номинациях нашего театра. Да и произошло все во многом буднично, наверное, из-за разницы в часовых поясах. Все-таки, объявили ночью по бурятскому времени, поэтому поздравления и реакцию читала уже утром спустя несколько часов. Но, когда пришло официальное письмо, конечно, чувство гордости обострилось».



И номинации какие! Самые статусные для жанра: «Балет/спектакль», «Балет–современный танец/Работа балетмейстера–хореографа» (Александр Мишустин), «Балет–современный танец/Женская роль» (Анна Петушинова). Только, увы, до развязки с объявлением лауреатов 15 апреля в Москве представительство сократилось до двух. До сих пор грустно об этом писать, но сюжет бурятской сказки о «Талисмане» и «Золотой маске» получился еще и драматическим. У Анны Петушиновой поднялась температура, не совместимая с выступлением, сбить ее не получилось, и мечты о столичном признании, к сожалению, пришлось отложить. Просто поверим, что на короткий срок.



«Очень жаль. Просто безумно, — эмоции директора театра. — Я до последнего надеялась, что Анечка выйдет на сцену. Значит, такая судьба. Все-таки, это сцена. На ней надо быть сильным, уметь терпеть».



А нам всем — поддержать. Как, к примеру, заместитель главы постпредства Бурятии в Москве Юлия Дагданова, которая пришла в «Геликон-оперу» с букетом цветов для Ани. Ценно то, что она заранее узнала о личном кошмаре нашей примы и не осталась безучастной.



Не хочется о грустном, тем более и так очевидно, к чему мы ведем: 29 февраля 2020 года – день московской премьеры «Талисмана» в рамках Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» по праву должен быть отмечен в календаре выдающихся событий бурятской культуры. Только давайте не спешить править страничку БГАТОиБ в «Википедии» и раздел «Наши достижения» в буклетах о театре. Подождем объявления победителей, и не с пустыми надеждами.



«У вас есть хороший шанс на премию, — дала повод для оптимизма одна из самых авторитетных балетных критиков страны Лейла Гучмазова в кулуарах «Геликон-оперы». – Он кроется в парадоксе. У вас, с общепринятой точки зрения, не самый совершенный кордебалет. Считается, что это должны быть высокие, тонкие, спортивного типа фигуры. Но получился парадокс, и именно поэтому ваш балет и выглядит как старинный. Именно поэтому получилась мягкость движений, кантилена, связанная нить. Чувствуется шарм настоящего старинного балета. Экспертная комиссия это оценит».

Впрочем, наши артисты уже сотворили историю, но все равно непроизвольно хочется скрестить пальцы в надежде на триумфальную развязку.



Балет «Талисман» Р. Дриго – это романтичная история о первой любви Нирити, дочери повелительницы небесных духов, и магараджа Нуреддина, о таинственном талисмане, об окутанных тайной событиях и счастливом воссоединении влюбленных.



Постановку балета «Талисман» композитора Риккардо Дриго осуществил Александр Мишутин, балетмейстер-постановщик и педагог. Александр – выпускник Московской государственной академии хореографии, в прошлом артист балета лучших балетных трупп театров России – «Московский академический Музыкальный театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко», «Имперский русский балет», «Кремлевский балет» Японии – «Nippon-ballet». В настоящее время является художественным руководителем Международной балетной школы в Токио.



А. Мишутин отметил, что выбор постановки балета «Талисман» не случайный. Во-первых, парадоксально, но этот балет, с одной стороны, принадлежит к числу редко исполняемых спектаклей, а с другой – различные номера из балета «Талисман» наиболее включаемые в концертный репертуар прима-балерин и премьеров, поскольку именно в этих номерах можно показать техническую оснащенность, высокий исполнительский уровень. Во-вторых, привлекла музыка балета, созданная Риккардо Дриго (в России – Ричард Евгеньевич). Она своеобразна по интонации, по ритму, но с необыкновенной чуткостью к танцу и пластике человеческого тела. Исключительно высоко оценивал произведения Риккардо Дриго, его мастерство дирижёра выдающийся музыкальный критик, композитор Борис Асафьев. Гости и жители Бурятии радушно приняли балет «Талисман» за эмоциональную выразительность музыки, драматизм сюжета, красоту хореографии и за высокое исполнительское мастерство артистов Театра оперы и балета.



В постановочную группу вошли дирижёр-постановщик Валерий Волчанецкий, художник-постановщик и художник по свету Алексей Амбаев, художник по костюмам Елена Бабенко.



Фото: «Номер один»



