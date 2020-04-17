В Забайкалье число случаев коронавируса достигло 38

В четырех населенных пунктах края введен карантин



В Забайкалье за прошедшие сутки госпитализировано еще восемь человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе зарегистрировано 38 лабораторно подтвержденных случаев, сообщила пресс-служба краевого правительства. Среди заболевших двое граждан КНР, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале.



Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.



«Ситуация остается управляемой», - уточнили в оперативном штабе края. Однако, в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.



Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края. Полиция составляет списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других регионов. Данные передаются местным властям.



С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин. Ограничительные меры коснулись сел Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселка Ага Могойтуйского района и поселка Ясная Оловяннинского района. Меры введены в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции. Карантин введен по указанию главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю Светланы Лапа.



Ограничительные меры подразумевают строгий контроль соблюдения режима изоляции, минимизацию перемещения граждан внутри населенных пунктов, ограничение въезда и выезда из муниципалитетов. Контроль за исполнением карантинных мер будут вести местные власти.



Фото пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края



