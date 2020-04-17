В Бурятии водители массово бегут с мест ДТП

Из 368 подобных происшествий в первом квартале раскрыты только 207



В Бурятии ежедневно в среднем четыре водителя сбегают с места ДТП. Такой вывод можно сделать из полицейской статистики. В первом квартале текущего года в республике зарегистрировано 368 дорожно-транспортных происшествий, с мест которых водители скрылись, сообщила пресс-служба республиканского МВД.



В числе этих ДТП - 29 происшествий с пострадавшими. В результате таких аварий два человека погибли, 30 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. При этом большая часть скрытых дорожно-транспортных происшествий зарегистрирована в Улан-Удэ - 236 случаев.



Сотрудники ГИБДД раскрыли 207 подобных происшествий: 21 с пострадавшими и 186 аварий с материальным ущербом. Отметим, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП, в которых водители покинули место происшествия, увеличилось на 14%.



Госавтоинспекция напоминает, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.



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