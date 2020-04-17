В Бурятии ветврач оформил 230 кг говядины с истекшим сроком годности

Он выправил ветеринарно-сопроводительные документы на старое мясо вместо того, чтобы отправить его на утилизацию



Ветеринарный врач филиала Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных оформил ветеринарно-сопроводительные документы на 230 кг говядины с истекшим сроком годности, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Нарушение выявил государственный инспектор Еравнинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий».



Это является нарушением федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Согласно законодательству, в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности или сроки годности которых истекли. Они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.



В отношении ветеринарного врача составлен протокол по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Административное дело находится на стадии рассмотрения. Виновнику нарушения грозит штраф до 5 тыс рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

