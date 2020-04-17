В Иркутске изолирована первая собака

Она прилетела с хозяином из Бангкока и помещена в обсерватор



В международный аэропорт Иркутска 15 апреля прибыл рейс из Таиланда (Бангкок). С одним из транзитных пассажиров, следовавшем в дальнейшем в Красноярск, прилетела собака породы шпиц. Пассажиру выдано предписание, согласно которому животное вместе с хозяином в течение 14 дней должно находиться в обсерваторе в Шелехове без права выгула, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



За нарушение требований предписания предусмотрена административная ответственность.



Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собак, кошек). Однако инфекция широко распространилась среди людей, и не исключен риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных может иметь последствия для их здоровья и благополучия.



На официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19. Таким образом, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в популяциях домашних животных в пунктах пропуска через государственную границу РФ организована работа по выдаче гражданам, прибывающих с животными из стран, неблагополучных по COVID-19, постановлений об изоляции на 14 дней.



Ученые подведомственного Россельхознадзору «Федерального центра охраны здоровья животных» (Владимир) разработали методику выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) в пробах биологического материала, полученных от животных, на основе ПЦР (полимеразная цепная реакция) в реальном времени. Эта методика позволит сотрудникам учреждения проводить диагностические исследования на предмет выявления COVID-19 у животных.



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия также напоминает о необходимости соблюдения общих мер гигиены при обращении с животными. Они включают в себя обязательное мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами ухода. Также рекомендуется исключить близкий контакт, в том числе кормление с рук.



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