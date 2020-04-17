В Бурятию в канун кризиса с COVID-19 вернулись почти 1,2 тыс человек

Они посетили 39 стран, среди которых чаще всего фигурируют Таиланд и Монголия







В Бурятию с 24 марта по 6 апреля вернулись 1183 человека из 39 стран, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В ТОП-5 стран, откуда вернулись жители республики входят: Таиланд - 362 (30,60%), Монголия – 213 (18,01%), Китай - 105 (8,88%), Вьетнам - 64 (5,41%), Корея - 39 (3,30%).Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.Примечательно, что среди регионов Дальневосточного федерального округа Бурятия находится всего лишь на седьмом месте по числу «возвращенцев». Далеко впереди Приморский и Хабаровский края и даже соседи в Забайкалье. Можно предположить, что не очень высокая мобильность жителей республики отчасти помогла в профилактике коронавируса, хотя по числу общих случаев заражения регион пока все еще в числе лидеров.К слову, Таиланд остается «страной номер» из числа посещаемых дальневосточниками. Отдых на теплых морях Юго-Восточной Азии (включая Вьетнам) является для жителей ДФО наиболее доступным. А вот, когда он вновь станет таковым, теперь можно только гадать.Фото: pixabay.com