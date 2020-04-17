В Бурятии на стройке военного медцентра зафиксирована вспышка коронавируса

Как сообщили в Минздраве Бурятии, в Улан-Удэ зафиксирован новый крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Болезнь распространилась среди строителей многофункционального медицинского центра, возводимого Минобороны России в Сосновом бору.
- Инфекцию завез один из руководителей стройки, который прилетел в Улан-Удэ из Тюмени через Москву. Он заболел и с характерными симптомами обратился за медпомощью. У него выявлен коронавирус. После обследования контактировавших с ним лиц – порядка 60 человек – выявлено еще 8 заболевших, - сообщили в Минздраве.
На сегодня все контактные лица изолированы. Часть из них находится в обсерваторе у военных, другая – под меднаблюдением на дому.
По словам медиков, все заболевшие – гражданские лица. На стройке трудятся как жители Бурятии, так и приезжие из других регионов.
Напомним, строительство многофункционального лечебного центра инфекционного типа в Улан-Удэ идет ударными темпами
. Работы ведутся в три смены, в том числе – ночью. Сейчас завершается обшивка первого этажа здания с применением современных сэндвич-панелей, возведение кирпичных межблочных стен. Помимо этого, прокладываются системы водо- и теплоснабжения, выпускные системы.
Строительство медицинских центров ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ в 15 регионах страны. Строительство центра в Улан-Удэ планируют завершить до 30 апреля
.
Фото: structure.mil.ru
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