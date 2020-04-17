В Бурятии на стройке военного медцентра зафиксирована вспышка коронавируса

Инфицировано девять человек





Как сообщили в Минздраве Бурятии, в Улан-Удэ зафиксирован новый крупный очаг заболевания коронавирусной инфекцией. Болезнь распространилась среди строителей многофункционального медицинского центра, возводимого Минобороны России в Сосновом бору.