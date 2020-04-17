Жителей Бурятии попросили поделиться фотографиями и письмами фронтовиков

Их собирают в рамках проекта «Дорога Памяти»





С марта 2019 года Минобороны России реализует проект «Дорога Памяти». Это историко-мемориальный комплекс, размещенный на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится главный храм Вооруженных сил РФ. Его открытие планируется 6 мая 2020 года.

Данный проект реализуется через военные комиссариаты, региональные управления Пенсионного фонда, многофункциональные центры обслуживания населения, ветеранские и молодежные организации, а также интернет-ресурс «Дорога памяти». Организован сбор фотографий и писем участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В Военном комиссариате Бурятии состоит на учете 107623 участника Великой Отечественной войны. Жителями республики собрано 11 108 фотографий защитников Отечества.Для наполнения историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти» фотографиями и письмами участников великой Отечественной войны жителей Бурятии просят направлять сведения о фронтовиках, проживающих на территории республики, их фотографии и письма, в адрес военных комиссариатов по месту жительства.Фото: «Номер один»