17.04.2020
Врачи Бурятии получили еще два автомобиля для работы мобильных бригад

Врачи Бурятии получили еще два автомобиля для работы мобильных бригад

Машины приобретены средства партии «Единой России», которая также открыла свой волонтерский центр

Врачи Улан-Удэнских поликлиник №2 и №3 получили два новых легковых автомобиля для выездов к пациентам. Машины также будут использоваться для работы мобильных бригад. Автомобили были приобретены средства партии «Единой России», сообщили в правительстве Бурятии.

«Все знают, что первичное звено медицины действительно на передовой борьбы с коронавирусом, как инфекционная больница, как и все наши стационары. Наши врачи, медицинские сестры занимаются именно профилактикой распространения - своевременно выявить, пронаблюдать, при наличии показаний вовремя обследовать, госпитализировать», - рассказала главный врач Городской поликлиники №3 Надежда Батуева.

«Первичное звено в городе Улан-Удэ отработало с большой нагрузкой, потому что прошло две недели, и по двум поликлиникам - второй и третьей - прошло около двух тысяч человек, приезжающих из очагов заражения, из-за рубежа, из Московской области», – отметила главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.

«Сегодня очень важно сплотиться всем и подержать наших медиков, наших врачей всеми возможными силами, оказать помощь и главное - это именно сплоченность и, в данной ситуации, важно помочь именно медикам, которые находятся на самом важном участке борьбы с коронавирусом. Мы благодарим всех медицинских работников, которые сейчас проявляют настоящее профессиональное мужество» - подчеркнула Лариса Крутиян, руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале  Бурятии.

В республике продолжает работать волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи людям гражданам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Центр принимает заявки на оказание помощи, доставляет продукты питания, медикаменты.

Фото: egov-buryatia.ru
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