Врачи Бурятии получили еще два автомобиля для работы мобильных бригад

Машины приобретены средства партии «Единой России», которая также открыла свой волонтерский центр







Врачи Улан-Удэнских поликлиник №2 и №3 получили два новых легковых автомобиля для выездов к пациентам. Машины также будут использоваться для работы мобильных бригад. Автомобили были приобретены средства партии «Единой России», сообщили в правительстве Бурятии.



«Все знают, что первичное звено медицины действительно на передовой борьбы с коронавирусом, как инфекционная больница, как и все наши стационары. Наши врачи, медицинские сестры занимаются именно профилактикой распространения - своевременно выявить, пронаблюдать, при наличии показаний вовремя обследовать, госпитализировать», - рассказала главный врач Городской поликлиники №3 Надежда Батуева.



«Первичное звено в городе Улан-Удэ отработало с большой нагрузкой, потому что прошло две недели, и по двум поликлиникам - второй и третьей - прошло около двух тысяч человек, приезжающих из очагов заражения, из-за рубежа, из Московской области», – отметила главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.



«Сегодня очень важно сплотиться всем и подержать наших медиков, наших врачей всеми возможными силами, оказать помощь и главное - это именно сплоченность и, в данной ситуации, важно помочь именно медикам, которые находятся на самом важном участке борьбы с коронавирусом. Мы благодарим всех медицинских работников, которые сейчас проявляют настоящее профессиональное мужество» - подчеркнула Лариса Крутиян, руководитель фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Бурятии.



В республике продолжает работать волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи людям гражданам в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Центр принимает заявки на оказание помощи, доставляет продукты питания, медикаменты.



Фото: egov-buryatia.ru

