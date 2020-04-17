В Бурятии закрыли придорожное кафе за нарушение карантина

В селе Харгана придорожная точка общепита работала, игнорируя запреты







В Бурятии в селе Харгана Селенгинского района судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность придорожного кафе «Цуйван» на 60-м км федеральной трассы Улан-Удэ-Кяхта. Кафе работало в период действия на территории республики ограничений, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции.



«Несмотря на введенный режим, двери кафе были открыты для посетителей.На момент проверки надзорных органов в обеденном зале находилось семь человек. Все они ожидали заказы на вынос, которые принимались за стойкой перед входом в кафе на расстоянии одного метра», - сообщили в республиканском управлении ФССП.



За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении хозяйки кафе был составлен протокол об административном правонарушении.



Гусиноозерский городской суд, рассмотрев материалы дела, постановил признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде 30 суток административного приостановления деятельности кафе «Цуйван».



В день поступления исполнительного производства судебные приставы выехали в село Харгана с целью исполнения решения суда. В ходе совершения исполнительных действий сотрудники ведомства опечатали помещение и строго предупредили хозяйку общепита об уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления работы. В период действия административного наказания судебный пристав будет осуществлять проверку надлежащего исполнения требования исполнительного документа.



Фото: pixabay.com

